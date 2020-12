Previsioni meteo 1 dicembre: arrivano maltempo e neve

Le previsioni meteo di oggi, martedì 1 dicembre: nuovo peggioramento del tempo sull’Italia con piogge sulle regioni tirreniche e prime nevicate a quote medio-basse

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia dopo la breve pausa asciutta di ieri e l’inizio del mese di dicembre si annuncia ricco di novità. Un’intensa ondata di maltempo, infatti, nella giornata di oggi raggiungerà la Penisola portando piogge al Nord e regioni tirreniche. Avremo anche le prime nevicate a quote medio-basse sull’arco alpino e oltre i 1000 metri sui rilievi appenninici. Sarà però solo l’antipasto di quello che ci attende nel resto della settimana.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la neve potrà cadere anche a quote basse su gran parte delle regioni del Nord, mentre al Centro sono attese forti piogge. A seguire ancora maltempo per la formazione di un vortice sul Tirreno: il maltempo interesserà ancora il Centro e parte del meridione mentre sulle regioni settentrionali avremo un parziale miglioramento. Nel weekend nuovo affondo freddo in vista con il possibile ritorno della neve.

Intanto per oggi, martedì 1 dicembre, al Nord Italia molte nuvole al mattino anche basse sulla Pianura Padana più schiarite verso nord-est. Al pomeriggio precipitazioni sulle Alpi centro-occidentali e pioviggini in Liguria. In serata maltempo in estensione dai quadranti occidentali, più asciutto fra Veneto e Friuli. Neve in calo nelle ore notturne sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale fin sui 300-200 metri.

Al Centro nuvolosità in transito al mattino su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora al pomeriggio con precipitazioni tra Toscana e Lazio. In serata precipitazioni in estensione su tutte le regioni, con fenomeni più intensi sul Lazio. Neve in calo sull’Appennino centrale fin sui 1400-1300 metri.

In Toscana tempo stabile al mattino con molte nubi diffuse su tutta la regione; al pomeriggio le piogge interesseranno le aree costiere, mentre altrove il tempo si manterrà più asciutto. Fenomeni estesi in serata su tutti i settori, neve fino a 1400 metri di quota.

Al Sud e sulle Isole tempo stabile al mattino, specialmente tra Isole Maggiori e Puglia, più nubi altrove. Peggiora al pomeriggio con piogge tra Campania e Calabria, ancora spazi di sereno sulla Sicilia. In serata avremo ancora deboli precipitazioni sparse, in intensificazione nella notte sulla Sardegna.

In Calabria tempo in prevalenza stabile nelle ore diurne con nubi sparse su gran parte della regione, locali piogge al pomeriggio sulla costa tirrenica settentrionale; in serata le precipitazioni interesseranno gran parte del territorio.

Temperature minime in generale calo, specie al Nord, massime stabili o in calo.

