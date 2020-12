Ocean Photography: vince la foto dei pinguini vedovi

Lo scorso aprile ha fatto il giro del mondo la foto commovente di due pinguini vedovi che, abbracciati, ammiravano teneramente il panorama notturno di Melbourne, in Australia.

Lo scatto, realizzato dal fotografo Tobias Baumgaertner, arrivava in un momento difficile, quando numerose persone erano chiuse in casa e isolata dai propri cari per il lockdown.

Quella immagine ha conquistato il web, vincendo il premio Community Choice come migliore foto dell’anno agli Ocean Photography Awards, i riconoscimenti annuali assegnati agli scatti “oceanici” più belli.

La storia della foto

La foto fa parte di un set di immagini scattate da Tobias Baumgaertner circa un anno fa a Melbourne. Il fotografo ha trascorso 3 notti insieme alla colonia di pinguini prima di riuscire a catturare questo splendido momento. I due pinguini sono rimasti “abbracciati” per ore mentre ammiravano il panorama notturno della città.

Come ha spiegato Tobias, il pinguino bianco era un’anziana “signora” che aveva perso il suo compagno, e sembra che lo stesso fosse capitato al maschio più giovane a sinistra. Da allora, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i due si incontrano regolarmente confortandosi a vicenda, insieme per ore a guardare le luci della città.