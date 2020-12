Previsioni meteo 21 dicembre: ultimi giorni di tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 21 dicembre: piogge residue in mattinata al meridione e Isole maggiori, possibile peggioramento con freddo e neve a Natale

Il transito di un impulso instabile sull’Italia ha portato nella giornata di ieri a un peggioramento delle condizioni meteo sulle Isole maggiori, regioni di Nord-Ovest e alcune aree del meridione. La settimana di Natale si aprirà invece con il ritorno della stabilità, che caratterizzerà la giornata di oggi sulla Penisola. Saranno possibili solo residue precipitazioni sulle Isole maggiori nel corso della mattinata prima di un generale miglioramento. Tempo stabile sul resto dell’Italia, con temperature stazionarie.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino alla Vigilia il tempo rimarrà in prevalenza stabile, ma attenzione perché proprio in concomitanza con le Feste freddo e neve potrebbero tornare di nuovo sull’Italia. Le precipitazioni a carattere nevoso potrebbero interessare soprattutto il Centro e il Sud a partire dal giorno di Natale.

Intanto per oggi, lunedì 21 dicembre, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori e pioviggini in Liguria, asciutto altrove. Al pomeriggio situazione invariata con variabilità asciutta su tutte le regioni eccetto in Liguria con deboli piogge. In serata tempo instabile in Liguria, Emilia e alpi occidentali con deboli precipitazioni, asciutto altrove. Locali nevicate oltre i 1300 metri di quota.

Al Centro al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, schiarite sul Lazio. Al pomeriggio irregolarmente nuvoloso ma senza fenomeni associati. In serata ancora condizioni di tempo stabile con variabilità asciutta su tutte le regioni eccetto deboli piogge su alta Toscana.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge in Sicilia e pioviggini sparse sui settori Peninsulari, Sardegna con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio tempo instabile in Calabria e sul Salento con deboli piogge, asciutto altrove. In serata residua instabilità sulla Calabria, atteso tempo asciutto con cieli parzialmente nuvolosi sulle restanti regioni.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.