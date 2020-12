Previsioni meteo 20 dicembre: piogge al Nord-Ovest

Le previsioni meteo di oggi, domenica 20 dicembre: il weekend si chiude con tempo instabile e piogge al Nord-Ovest, Isole maggiori e parte del Sud Italia

Dopo un avvio di stagione scoppiettante con frequenti fasi di maltempo e neve fin le pianure del Nord, l’Inverno si è preso una pausa sull’Italia. Le condizioni meteo attualmente risultano in prevalenza stabili ad eccezione di pioviggini che anche nella giornata di oggi potranno bagnare il Nord-Ovest, le Isole maggiori e la Calabria. Avremo anche nevicate a quote di poco superiori ai 1000 metri sulle Alpi occidentali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima settimana inizierà con tempo stabile grazie all’anticiclone. Trova ulteriori conferme un deciso peggioramento a ridosso delle Festività. Tra la Vigilia e il giorno di Natale un affondo di aria fredda potrebbe riportare la neve anche a quote basse.

Intanto per oggi, domenica 20 dicembre, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge sparse di debole o moderata intensità al Nord-Ovest, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio situazione invariata con tempo uggioso e precipitazioni sparse sui settori di Nord-Ovest, più intese sulla Liguria, molte nuvole ma senza fenomeni al Nord-Est. In serata tempo instabile su tutte le regioni eccetto sul Triveneto. Neve oltre i 1300-1500 metri sulle Alpi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con precipitazioni assenti, addensamenti più compatti lungo l’Adriatico. Al pomeriggio nessuna variazione con ancora nubi irregolari su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli nuvolosità alternata a schiarite.

In Toscana tempo in prevalenza stabile su gran parte della regione salvo possibili isolate piogge sull’alta Toscana nel corso delle ore diurne. Nuvolosità diffusa localmente anche compatta in serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino precipitazioni sparse su Sicilia, Sardegna e Calabria, altrove molto nuvoloso ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo instabile con precipitazioni su Isole Maggiori, Calabria, Puglia e Basilicata, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge specie sui settori ionici di Calabria e Sicilia.

In Calabria tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutti i settori sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata le previsioni non subiranno miglioramento e le precipitazioni interesseranno tutto il territorio.

Temperature minime e massime stabili o in aumento specie al Sud.

