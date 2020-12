GF Vip, Filippo Nardi si scusa: “Ho esagerato”

Filippo Nardi pentito dopo la squalifica al Grande Fratello Vip si scusa sui social: “Ho esagerato, peccato perché mi stavo divertendo molto”

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram Filippo Nardi si è scusato per le frasi pronunciate contro Maria Teresa Ruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip, parole che gli sono costate la squalifica dal reality.

“Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica, la mia ironia è sempre stata borderline”, scrive su Instagram, “e accetto di avere esagerato in alcuni momenti, peccato mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti”.

Filippo Nardi come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), era stato al centro della bufera la scorsa settimana per alcune frasi offensive pronunciate contro le inquiline della casa, in particolare nei confronti di Maria Teresa Ruta. “Mi fa vomitare”, “è borderline”, “Se fosse” l’ultima donna sulla Terra ci farei solo una sveltina”, “Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?”, queste sono solo alcune delle affermazioni incriminate.