Frontoni lancia “A Natale ti Regalo un Supplì”

A Natale ti Regalo un Supplì è l’iniziativa solidale e gratuita di Daniele Frontoni: appuntamento il 20 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Domenica 20 dicembre 2020, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, presso Pizzeria Frontoni in Via Assisi 117, il pizzaiolo e creativo Daniele Frontoni friggerà supplì senza sosta, per dar vita all’iniziativa solidale “A Natale ti Regalo un Supplì”, nuovo atto de La Protesta Silenziosa che il giovane ristoratore ha intrapreso dopo la chiusura dei locali, imposta dai DPCM a causa dell’emergenza di Covid-19.

Sarà una domenica nel segno della condivisione, in un momento storico in cui anche ricevere in dono un semplice supplì, simbolo della cucina tradizionale romana, può avere il potere di scaldare il cuore. Un “caldo abbraccio”, panato e fritto al momento, sarà servito per strada – nel rispetto delle normative anti covid – dallo staff della Pizzeria Frontoni, a tutti coloro i quali si troveranno a passare per Via Assisi, proprio all’esterno della pizzeria che fino a ch’è stato possibile, ha effettuato regolarmente il suo servizio. Questo, fino a quando non sono giunti i DPCM, che hanno costretto i gestori di grandi spazi a chiudere, poiché impossibilitati a vivere di solo asporto, oppure ad essere aperti a pranzo con i lavoratori di zona in smart working. L’iniziativa solidale è un altro capitolo che si aggiunge ai primi scritti dal creativo Frontoni che, tra fotografie e video riflessivi, ha dato il via alla sua personale Protesta Silenziosa sulla rete, mirata a sostenere il mondo della ristorazione, come quello della cultura – per lui inevitabilmente connessi uno all’altro. L’iniziativa anticipa il prossimo video natalizio del ristoratore dal titolo “Caro Babbo Delivery”, scritto con Valerio Molinaro e realizzato dal videomaker Maurizio Rinaldi. Una ironica e malinconica Letterina di Natale che Daniele scrive a Lele Sarallo, content-creator noto in rete, per l’occasione nei panni di un inedito Babbo Natale, sostituito perché “anche lui in quarantena”.

Dagli scatti realizzati all’interno della sua pizzeria chiusa, passando per i video dedicati al mondo della cultura e della ristorazione, uniti tra loro dall’emergenza pandemica, fino alle “manifestazioni” silenziose sotto le statue parlanti romane, come un moderno Pasquino vestito da Giocher – suo alter ego satirico e grottesco -, al grido di “Vendicheremo i Giorni Tristi”, il pizzaiolo Daniele Frontoni continua le sue iniziative pacifiche e artistiche dal grande significato, votate a sollevare l’opinione pubblica sul dramma che il suo settore sta vivendo. Ancor più critico per chi, come lui, gestisce uno spazio dai grandi numeri, che difficilmente può permettersi di sopravvivere solo grazie al domicilio. Un modo per augurare buone feste – anche se contingentate – e per continuare a sperare in una veloce ripartenza.

SOCIAL / PIZZERIA FRONTONI

