Il Campionato mondiale di pesto cerca una mascotte

Il Campionato mondiale di pesto genovese al mortaio lancia il concorso “Pestochampionship Mascot” per la mascotte del Pesto

Il Campionato mondiale di pesto genovese al mortaio, fermo nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19, vuole rilanciarsi ‘alla grande’ nel 2021 con una ottava edizione ricca di novità. La prima è già partita, è il concorso di cartoon “Pestochampionship Mascot” per l’individuazione della mascotte del Pesto, il testimonial virtuale che accompagnerà e valorizzerà tutte le manifestazioni del Campionato Mondiale nei prossimi anni. Professionisti di grafica e design, autori di fumetti, agenzie di immagine e studenti di scuole d’arte e accademie sono invitati a partecipare inoltrando entro il 17 gennaio i loro elaborati.

La giuria sarà composta da un team di esperti e professionisti altamente qualificati, coordinati da Gian Franco Uber, vignettista che opera a livello internazionale. Per tutte le informazioni: https://smart.comune.genova.it/mascotte-pesto o sul sito www.pestochampionship.it.

Paola Bordilli, Assessora al Commercio e Grandi Eventi del Comune di Genova, spiega: “Lanciando l’idea del concorso vogliamo dare ulteriore forza alla comunicazione del Campionato del Pesto, un evento che rappresenta senza dubbio un volano di promozione per la città intera. Il pesto Made in Genova e Liguria è ormai un consolidato simbolo e ambasciatore della nostra città nel mondo e quindi può svolgere il ruolo di trascinatore anche per tutte le eccellenze dell’agroalimentare del nostro territorio, dalle produzioni tipiche alle lavorazioni di tradizione locale. Con il concorso internazionale per la realizzazione della mascotte del campionato scopriremo cosa rappresenta il pesto anche per chi non è genovese ma conosce e ama la salsa cruda più famosa al mondo. Con questa call auspico che in molti possano esprimere il proprio contributo con l’orgoglio di vivere da protagonisti una gara di livello qualitativo internazionale, nel migliore spirito del Campionato”.