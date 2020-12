The Last of Us Parte II è il videogioco dell’anno

Game of The Year 2020: The Last of Us Parte II è il miglior gioco dell’anno. Il titolo di Naughty Dog fa incetta di premi

È The Last of Us Parte II il miglior videogioco del 2020. Il titolo di Naughty Dog ha ricevuto il massimo riconoscimento ai Game Awards, la più grande celebrazione annuale dell’industria videoludica. Il secondo capitolo della saga lanciata nel 2013 ha fatto incetta di premi, vincendo anche nelle categorie Miglior regia, Miglior narrativa, Miglior design audio, Miglior performance, Miglio accessibilità e Miglior action/adventure.

Ghost of Tsushima e Hades, due dei titoli favoriti di questa edizione come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono stati premiati rispettivamente come Miglior direzione artistica e Miglior Indi. Come prevedibile, invece, Animal Crossings: New Horizon di Nintendo si è portato a casa il titolo di miglior videogioco per famiglie.

Ecco la lista completa dei vincitori.

– Gioco dell’anno

The Last of Us Parte II (Naughty Dog/SIE)

– Miglior regia

The Last of Us Parte II (Naughty Dog/SIE)

– Miglior narrativa

The Last of Us Parte II (Neil Druckmann, Halley Gross)

– Miglior direzione aristica

Ghost of Tsushima (Sucker Punch/SIE)

– Miglior colonna sonora e musica

Final Fantasy VII Remake (Nobuo Uematsu, Masahi Hamauzu, Mitsuto Suzuki)

– Miglior design audio

The Last of Us Parte II (Naughty Dog/SIE)

– Miglior Performance

Laura Bailey as Abby, The Last of Us Parte II

– Gioco di maggior impatto

Tell Me Why (Dontnod Entertainment/Xbox Game Studios)

– Miglior gioco continuativo

No Man’s Sky (Hello Games)

– Miglior gioco indipendente

Hades (Supergiant Games)

– Miglior gioco mobile

Among Us (InnerSloth)

– Miglior direzione community

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic/Devolver)

– Miglior accessibilità

The Last of Us Parte II (Naughty Dog/SIE)

– Miglior gioco VR/AR

Half-Life: Alyx (Valve)

– Miglior gioco d’azione

Hades (Supergiant Games)

– Miglior action/adventure

The Last of Us Parte II (Naughty Dog/SIE)

– Miglior GDR

Final Fantasy VII Remake (Square Enix)

– Miglior picchiaduro

Mortal Kombat 11/Ultimate (NetherRealm Studios/WB Games)

– Miglior gioco per famiglie

Animal Crossings: New Horizon (Nintendo)

– Miglior simulatore/strategico

Microsoft Flight Simulator (Asobo/Xbox Game Studios)

– Miglior gioco sportivo/di corse

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Vicarious Visions/Activision)

– Miglior multiplayer

Among Us (InnerSloth)

– Miglior Indie al debutto

Phasmophobia (Kinetic Games)

– Content Creator dell’anno

Valkyrae

– Gioco eSports dell’anno

League of Legends (Riot Games)

– Giocatore eSports dell’anno

Heo “Showmaker” Su / League of Legends

– Team eSports dell’anno

G2 Esports / League of Legends

– Miglior evento eSports

League of Legends World Championship 2020

– Miglior host eSports

Eefje “Sjokz” Depoortere

– Coach eSports dell’anno

Danny “Zonic” Sørensen