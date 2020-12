William e Kate con i principini a teatro: le foto

William e Kate con i principini a teatro, gli occhi sono tutti per Louis. A Londra il primo red carpet in 5 per i duchi di Cambridge

Una serata tutta dedicata ai loro bambini in quella che è stata la prima uscita ufficiale in 5 della royal family. Hanno fatto presto il giro della rete le foto di William e Kate sul red carpet del London Palladium con i loro tre figli.

I duchi di Cambridge, di ritorno da un tour che li ha portati in giro per la Gran Bretagna, hanno portato George (7 anni), Charlotte (5 anni) e Louis (2 anni) ad assistere a una pantomima, uno show benefico per onorare gli operatori sanitari, i medici e tutti coloro che sono stati, in questi mesi, impegnati nella lotta al Coronavirus.

Mano nella mano con mamma e papà, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) i tre principini hanno percorso il red carpet osservandosi intorno e salutando i presenti. E se George e Charlotte sono ormai abituati alle luci dei flash, il piccolo Louis – somigliante in tutto e per tutto a Kate – ha affrontato con stupore la serata, catturando gli occhi di tutti. Finora le foto del piccolo sono state centellinate, così come le sue uscite e – sui social – i commenti sono tutti per lui.

“È meraviglioso essere di nuovo qui nel West End e vedere i teatri riaprire le loro porte- ha detto sul tappeto rosso William- Catherine, George, Charlotte, Louis e io non vediamo l’ora di goderci lo spettacolo”.

