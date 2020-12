William e Kate in tour con il Royal Train

Il Royal Train porta William e Kate al fianco di chi combatte il Covid: la coppia in tour per ringraziare da vicino i sudditi impegnati nella lotta al virus

Sono partiti da Londra e visiteranno una lunga lista di città in tutto il Paese, attraversando Inghilterra, Scozia e Galles. Per la prima volta, lo faranno con il Royal Train di sua Maestà la regina Elisabetta.

William e Kate sono ufficialmente partiti in tour per ringraziare i sudditi che, in questi mesi, hanno combattuto – e continuano a farlo – il Covid-19, affrontando le conseguenze della malattia e di un’economia che fatica a sopravvivere. Quarantotto ore in tutto per raggiungere gli snodi principali del Regno Unito.

Prima tappa Edimburgo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), dove i reali hanno incontrato i paramedici e alcune persone dello staff del National Health Service. I duchi di Cambridge incontreranno, nel corso della due giorni, operatori sanitari, insegnanti, studenti e non solo per far sentir loro la vicinanza e il calore che meritano.