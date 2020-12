Marco Carta si sposerà con Sirio Campedelli

Marco Carta a Verissimo annuncia che si sposerà con Sirio Campedelli: “Alla fine della pandemia saremo pronti per il matrimonio”

Marco Carta ha annunciato il matrimonio con Sirio Campedelli, con il quale ha una relazione da sei anni. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2008 ha deciso di dare la bella notizia nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

“Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia“, ha raccontato Carta.

Durante la lunga intervista, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il cantante ha parlato anche del suo coming out: “È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi facevano le persone. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete“.