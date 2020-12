La vita del pugile Giovanni Parisi diventa un film

Lo sport come storia di riscatto sociale, impegno, passione e sacrificio. La vita del pugile Giovanni Parisi, oro olimpico e pluricampione mondiale WBO, diventa un film nel documentario FLASH: La storia di Giovanni Parisi, prodotto da Federico Riccardo Rossi e da AiCS – Associazione italiana cultura sport, e diretto dal giovane Marco Rosson.

Il documentario, realizzato in collaborazione con l’associazione Iria Cultura e l’assessorato allo sport del comune di Voghera come spiega la Dire ( www.dire.it ), è stato proiettato per la prima volta alla decima edizione deldove è in concorso. Il film ha inoltre il patrocinio del CONI, del Comune di Vibo Valentia, della Federazione Pugilistica Italiana e della Film Commission regione Lombardia.