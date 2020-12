Ellen Page fa ancora outing: “Sono trans”

Ellen Page fa (di nuovo) outing: “Sono trans. Da oggi mi chiamo Elliot”. Il lungo post sui social del protagonista di Juno

Ellen Page ha fatto il suo secondo outing. “Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui / loro e il mio nome è Elliot”. Queste le parole dell’attore canadese sui suoi profili social, amatissimo per l’interpretazione di Juno nel film omonimo, di Kitty Pryde in ‘X-Men: Conflitto finale’ e in ‘X-Men: Giorni di un futuro passato’, dell’architetto Arianna in ‘Inception’ di Chistopher Nolan e di Vanya nella serie Netflix ‘The Umbrella Academy’.

“La mia gioia è reale, ma è anche fragile. La verità – ha continuato Page nel post – è che, nonostante mi senta profondamente felice in questo momento e sappia quanti privilegi ho, ho anche paura. Ho paura dell’invadenza, dell’odio, degli ‘scherzi’ e della violenza. Le statistiche sono sbalorditive. La discriminazione nei confronti delle persone trans è diffusa, insidiosa e crudele, con conseguenze orribili. Solo nel 2020 è stato riferito che almeno 40 persone transgender sono state uccise, la maggior parte delle quali erano donne trans nere e Latinx. Adoro il fatto di essere trans. E adoro il fatto di essere queer. E più sto vicino e abbraccio pienamente chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e prospera”, ha concluso l’attore firmandosi Elliot, che ha aggiornato il nickname dei social con il nuovo nome.

Questo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il secondo outing della star candidata al premio Oscar per Juno. Il primo risale al 2014 quando ha dichiarato di essere lesbica durante la conferenza annuale per i diritti Lgbt Time to Thrive della Human Rights Campaign Foundation.