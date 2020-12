Covid: antigeni Hla aumentano rischio infezione

Studio ha scoperto un collegamento tra la presenza di alcuni antigeni Hla e una maggiore predisposizione all’infezione da Covid-19

Potrebbe esserci un collegamento tra la presenza di alcuni antigeni Hla e una maggiore predisposizione sia all’infezione da Covid-19 che a una sua evoluzione clinica negativa. E’ quanto afferma uno studio della rete trapianti del servizio sanitario nazionale pubblicato su Transplantation. La ricerca ha acquisito i dati sui pazienti positivi nel registro di sorveglianza dell’Istituto superiore di sanità, e li ha incrociati con i dati del Sistema informativo trapianti sul profilo genetico di ben 56.304 persone: i quasi 48mila pazienti con un trapianto d’organo funzionante realizzato in Italia dal 2002 a oggi e le oltre 8mila persone in lista d’attesa per un organo.

Il match ha permesso di isolare, all’interno dell’intera popolazione italiana dei trapiantati e dei pazienti da trapiantare, 256 casi Covid-positivi e di analizzare nel dettaglio il possibile ruolo giocato nell’infezione da alcune caratteristiche del sistema immunitario come gli antigeni HLA e il gruppo sanguigno. I risultati hanno evidenziato per la prima volta che la presenza della variante HLA-DRB1*08 nei soggetti analizzati è più frequentemente associata sia ai casi di positività, con un’incidenza all’incirca doppia, sia ai decessi per Covid-19, con una probabilità tre volte maggiore.

“Lo studio dunque – concludono gli autori come riferisce il portale Insieme contro il cancro – suggerisce come questa particolare variazione genetica, presente nel 6% della popolazione italiana e maggiormente frequente nelle regioni del Nord Italia (9%) rispetto a quelle del Sud (3%), svolgerebbe meno bene di altre varianti Hla il ruolo di attivazione del sistema immunitario nel riconoscimento del coronavirus”.

Dalla ricerca arriva anche un’ulteriore conferma che i soggetti con gruppo sanguigno A presentano un rischio di infezione lievemente maggiore rispetto alle persone con gruppo 0.