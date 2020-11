Ufficiale: il San Paolo è Stadio Diego Armando Maradona

Via libera della Commissione comunale di Napoli: il nuovo nome del San Paolo sarà “Stadio Diego Armando Maradona”

La commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli questa mattina ha approvato all’unanimità un documento per l’intitolazione dello stadio al Pibe de oro. Il nuovo nome del San Paolo sarà “Stadio Diego Armando Maradona“. Escluse ulteriori indicazioni nel toponimo come “comunale” o “popolare” come era stato anticipato negli ultimi giorni.

“Ora – fa sapere la presidente della commissione consiliare Laura Bismuto – attendiamo la commissione tecnica Toponomastica presieduta dal sindaco, che si riunirà già in settimana, e si procederà con delibera di giunta comunale e prefetto”.

LEGGI ANCHE: