Paolo Petrocelli dirigerà l’Accademia Stauffer di Cremona, l’istituzione di fama internazionale per la formazione di strumentisti ad arco

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di Musicologia Walter Stauffer di Cremona, presieduto dal dottor Paolo Salvelli, ha nominato all’unanimità Paolo Petrocelli Direttore Generale dell’Accademia Walter Stauffer con un incarico triennale, a partire dall’1 dicembre 2020.

L’ACCADEMIA È UN PUNTO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE

Creata nel 1985, l’Accademia Stauffer è un’istituzione privata riconosciuta quale eccellenza e punto di riferimento a livello internazionale per l’alta formazione di strumentisti ad arco. Con la nomina di Petrocelli, la Fondazione Stauffer si appresta ad avviare una nuova e decisiva fase di sviluppo e crescita. Dopo quattro anni d’importanti lavori di restauro, Palazzo Stradiotti, iconico edificio storico nel cuore di Cremona, acquisito dalla Fondazione nel 2015, è pronto ad ospitare la nuova sede permanente dell’Accademia, a partire dal 2021.

I 50 ANNI DELLA FONDAZIONE

“La Fondazione Stauffer compie quest’anno i suoi cinquant’anni, e l’Accademia, sua parte essenziale, i suoi trentacinque, nel corso dei quali si sono conseguiti risultati di assoluta eccellenza, grazie soprattutto agli illustri Maestri Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Franco Petracchi, Antonio Meneses, Cristiano Gualco, Paolo Andreoli, Simone Gramaglia e Giovanni Scaglione, questi ultimi componenti del Quartetto di Cremona- ha chiarito il presidente Paolo Salvelli- Si è deciso da una parte di dare alla Fondazione una nuova sede nella quale potesse essere svolta l’attività di insegnamento attualmente ospitata altrove, dall’altra di dotare l’Accademia di una figura professionale in grado di dare un nuovo impulso, e di aggiornare ed ampliare l’offerta di alta formazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, spiega la Dire (www.dire.it), ritiene che il Dott. Petrocelli abbia le giuste caratteristiche per essere protagonista in questa nuova stagione di crescita dell’Accademia: un giovane professionista rappresentante di punta della nuova generazione di manager culturali che ha già maturato un’esperienza professionale molto rilevante e qualificata in Italia e all’estero, particolarmente apprezzato e stimato a livello internazionale. A lui va il nostro benvenuto e l’augurio di buon lavoro”. Nato a Roma nel 1984, il neo Direttore Generale Paolo Petrocelli, è manager e docente universitario, con un’esperienza pluriennale nel campo del management culturale, artistico e musicale in ambito nazionale ed internazionale. Già Membro del Consiglio di Amministrazione del Teatro dell’Opera di Roma, della Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena e del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia, Advisor della Royal Opera House Muscat in Oman e Direttore Associato dell’agenzia artistica internazionale IMG Artists, Petrocelli è attualmente Assistente del Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma per lo Sviluppo Internazionale e le Relazioni Esterne.

“Ringrazio il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stauffer per la fiducia accordatami- dichiara Petrocelli-. Sono onorato per la nomina e sono particolarmente lieto d’intraprendere questa nuova e stimolante sfida con il massimo impegno. L’obiettivo è chiaro ed ambizioso: vogliamo potenziare ed ampliare tutte le linee di attività dell’Accademia per renderla sempre più un centro musicale per strumentisti ad arco tra i più avanzati a livello internazionale, un punto di riferimento per l’eccellenza artistica e culturale in Italia, in Europa, nel mondo. Attraverso un coraggioso piano di sviluppo pluriennale, daremo vita ad un’innovativa piattaforma globale per l’alta formazione professionale delle migliori eccellenze musicali, proiettando nel futuro la grande tradizione della scuola musicale italiana e lo straordinario patrimonio culturale della città di Cremona, capitale mondiale della liuteria”. Esperto in materia di cultura musicale della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, Petrocelli è attivo nel campo della diplomazia culturale e delle relazioni istituzionali e internazionali, è Fondatore e Presidente di EMMA for Peace (Euro-Mediterranean Music Academy), Co-Fondatore e Presidente Onorario dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO e Responsabile delle Attività Culturali del Summit Mondiale dei Premi Nobel per la Pace. Petrocelli ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Economia della Cultura presso l’Università IULM di Milano, un Executive MBA presso la SDA Bocconi, una Laurea in Lettere e Musicologia presso l’Università Sapienza di Roma e la Middlesex University di Londra ed un Diploma in Violino presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma. È stato Visiting Fellow della Yale University e Visiting Researcher al MIT Media Lab del Massachusetts Institute of Technology. Attualmente è Research Affiliate presso il metaLAB dell’Harvard University ed insegna management culturale e musicale presso la LUISS Business School, la Business School del Sole24ore, la John Cabot University, l’Accademia Teatro alla Scala di Milano, il Conservatorio di Musica di Adria e l’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale). Petrocelli è Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Economia della Cultura, Membro Ufficiale del Forbes Nonprofit Council, Fellow della Royal Society of Arts di Londra ed è iscritto all’Ordine dei Giornalisti come giornalista pubblicista.