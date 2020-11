Choupette è la gatta “modella” di Karl Lagerfeld

Fortunatamente, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la gatta sta bene e in salute, vive ancora a Parigi è ha uno staff che si occupa di lei. Choupette è sempre stata al centro dell’attenzione per essere quasi una musa per Lagerfeld.

Ha ispirato una serie di prodotti e design dello stilista, oltre ad essere apparsa in diverse pubblicità. Una volta è stata fotografata con la super modella Gisele Bundchen per la copertina di Vogue.

Girano voci che Karl Lagerfeld abbia ceduto a lei gran parte della sua eredità, ma al momento non ci sono state conferme.