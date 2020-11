Scoiattolo ubriaco con le pere fermentate: il video è virale

Cosa succede ad uno scoiattolo che mangia una pera? In teoria niente, a meno che non si tratti di pere fermentate. In un video che sta facendo il giro del web, uno scoiattolo “ubriaco” inizia ad avere i sintomi di una sbronza dopo aver mangiato una pera fermentata, muovendosi in modo strano e fissando il vuoto.

Katy Morlok, del Minnesota, ha raccontato di aver iniziato a dare da mangiare agli scoiattoli selvatici, facendogli trovare ogni mattina una ciotolina di cibo. Qualche giorno fa ha deciso di aggiungere al pranzo anche pere fermentate, non pensando alle conseguenze che il frutto avrebbe potuto avere. Fortunatamente, la sbronza allo scoiattolo è passata nel giro di un giorno, e la mattina dopo è tornato a reclamare cibo come nulla fosse.

La maggior parte delle volte accade con le mele, ma per quanto assurdo, non è raro che un animale si ‘ubriachi’ mangiando frutta fermentata.

Nel 2015, ad esempio, un altro scoiattolo, dopo essersi ingozzato di mele fermentate, iniziò a manifestare i sintomi di una “sbronza da sidro“.

E ancora, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), nel 2011, in Svezia, un alce è finito incastrato in un albero dopo aver “alzato il gomito” con le mele fermentate.

Lo scorso anno è toccato ad alcuni procioni di una cittadina in provincia di Ottawa, sorpresi in evidente stato di ebrezza dai residenti del posto.