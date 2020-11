Previsioni meteo 26 novembre: peggioramento in vista

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 26 novembre: ultime ore in compagnia dell’anticiclone e del tempo stabile, da domani arriva un’ondata di maltempo

Ultime ore con condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia poi l’anticiclone che da alcuni giorni protegge il nostro Paese dalle perturbazioni batterà in ritirata. Nella giornata di oggi il clima risulterà ancora asciutto mentre da domani avremo le prime piogge che interesseranno le regioni tirreniche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS le giornate peggiori saranno quelle di sabato e domenica con piogge diffuse su tutte le regioni centrali e meridionali. Il maltempo interesserà il Sud anche nella giornata di lunedì mentre c’è incertezza sull’inizio del mese di dicembre, con anticiclone e ondata fredda che si contendono la scena.

Intanto per oggi, giovedì 26 novembre, al Nord Italia al mattino foschie in Val Padana e cieli per lo più sereni. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi fra Liguria ed Emilia Romagna, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano le condizioni di tempo stabile, con foschie nuovamente in formazione lungo il Po.

Al Centro al mattino cieli poco nuvolosi su tutte le regioni, foschie sulle zone vallive dell’Umbria. Al pomeriggio ancora nubi sparse, più compatte lungo l’Adriatico. In serata nessuna variazione con cieli nuvolosi ma senza fenomeni associati. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi lungo il Tirreno.

Al Sud e sulle Isole giornata prevalentemente soleggiata sui settori peninsulari, più nubi sulle Isole Maggiori, con locali piogge sulla Sicilia meridionale. Al pomeriggio ancora cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il meridione. In serata non sono attesi cambiamenti, peggiora nella notte sulla Sardegna con precipitazioni dai settori occidentali.

Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.