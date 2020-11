Previsioni meteo 22 novembre: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, domenica 22 novembre: torna l’anticiclone, tempo stabile su quasi tutta la Penisola. Ultime piogge su Basilicata, Calabria e Sicilia

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia dopo l’ondata di freddo e temporali che ha caratterizzato l’inizio del weekend, causando anche ingenti danni come a Crotone. Nella giornata di oggi avremo residua instabilità ancora sulle regioni meridionali, con le piogge che insisteranno su Basilicata, Calabria e Sicilia. Bel tempo sul resto della Penisola, attenzione solo a possibili gelate notturne nelle vallate.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’anticiclone tornerà protagonista all’inizio della prossima settimana, con cieli sereni da Nord a Sud e temperature massime in graduale rialzo. Un possibile nuovo peggioramento per gli ultimi giorni del mese è atteso invece nel prossimo fine settimana, anche se serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, domenica 22 novembre, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutto il settentrione, con qualche nube sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento sul nord-ovest.

Al Centro al mattino nubi irregolari su Marche, Abruzzo e Umbria ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Nel corso del pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli parzialmente nuvolosi in Abruzzo e Marche. In serata non sono attese variazioni di rilievo.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge anche intense sulla Calabria, moderate sulle altre regioni eccetto in Campania, Molise e Sardegna con variabilità asciutta. Al pomeriggio maltempo sulla Sicilia e Calabria con precipitazioni sparse, nubi sparse e schiarite sui settori Peninsulari. In serata forte maltempo sulla Sicilia e Calabria, più asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare.

Temperature minime in calo e massime in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.