Conto alla rovescia per il Mes: maggioranza divisa

Decisione sul Mes entro fine mese ma la maggioranza è spaccata. Il M5s ribadisce il “No”, il Pd attacca: “Approccio insostenibile”

“Finché c’è il Movimento 5 Stelle in maggioranza il Mes non sarà usato. Sentiremo l’informativa di Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri figli e non accetteremo operazioni di palazzo”. Così il M5s in un post su Facebook. L’Italia dovrà decidere entro fine mese se utilizzare i fondi del Meccanismo europeo di stabilità per il comparto sanitario. Sull’eventuale “Sì” da mesi si assiste a una diatriba tra forze di maggioranza.

Dura la risposta degli alleati di governo del Partito Democratico, affidata al senatore dem Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama: “Non va mai bene affermare: finché ci siamo noi in maggioranza il Mes non verrà usato. È un approccio insostenibile, tanto piu in un momento delicato come quello che viviamo”.

“Il M5S – conclude Stefano come riferisce la Dire (www.dire.it) – non ha ancora del tutto imparato cosa voglia dire stare in un governo di coalizione, dove vale il pensiero comune e non le bandiere ideologiche dei singoli”.