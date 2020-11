Casaleggio annuncia autofinanziamento per Rousseau

Autofinanziamento in vista per Rousseau, Casaleggio: “Servono 175mila euro, dobbiamo pensare al rilancio del progetto”

“Mancano 175mila euro rispetto al budget che avevo immaginato, quindi adesso dobbiamo pensare al rilancio del progetto Rousseau”. Lo dice Davide Casaleggio, presentando il piano 2020/2021 dell’associazione. Sul sito, infatti, si legge: “Com’è noto, Rousseau sta vivendo un momento difficile. Proprio in questi mesi abbiamo sentito il profondo supporto e la fiducia di tanti che vogliono lavorare insieme a soluzioni che possano supportare il progetto e continuare a garantire agli attivisti di essere protagonisti di uno spazio decisionale e di partecipazione unico al mondo. Abbiamo deciso di ascoltare il loro suggerimento e proporre così un piano di rilancio con attività e progetti che alimenterà un piano di autofinanziamento che possa compensare i gravi e mancati introiti previsti e aggregare i contributi necessari”.

GLI AMBASCIATORI DELLA PARTECIPAZIONE

“Stiamo prevedendo un percorso di formazione per creare degli ambasciatori della partecipazione civica delle persone”, annuncia poi Casaleggio, presentando il piano 2020/2021 dell’associazione Rousseau. “Saranno 150 persone che verranno accolte in questo percorso che va dal 18 dicembre a fine marzo – spiega ancora come riferisce la Dire (www.dire.it) – nel caso fossero di più faremo una cernita sulla base dei ‘mi fido’“, il nuovo sistema lanciato dall’associazione per accreditare o meno i militanti, permettendo agli utenti di assegnare tra loro una sorte di patente di militanza e affidabilità.