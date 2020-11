L’albero di Natale di New York come Spelacchio

L’albero di Natale di New York è lo Spelacchio del 2020 ma il Rockefeller Center promette: “Aspettate il 2 dicembre e vedrete!”

Addobbi, luci e alberi scintillanti sono pronti a splendere in tutto il mondo per l’imminente arrivo del Natale. Anche New York si prepara come di consueto ad installare l’abete gigante al Rockefeller Center, punto di riferimento per i festeggiamenti natalizi della città. Ma quest’anno qualcosa ha sorpreso la gente accorsa al suo arrivo in piazza: l’abete rosso di 22 metri, proveniente da Oneonta, avrebbe dovuto essere maestoso e imponente, ma al contrario è apparso trasandato e spoglio.

Come il popolare Spelacchio che ha animato il Natale a Roma nel 2017, anche l’albero di New York è stato subito oggetto di scherno, rappresentando per molti il riflesso di questo strano 2020.

L’account Twitter del Rockefeller Center ha risposto scherzosamente alle critiche, difendendo il loro albero: “Wow, dovete avere tutti un bell’aspetto subito dopo un viaggio di due giorni, eh? Aspettate finché non accendiamo le luci! Ci vediamo il 2 dicembre!”.

Chissà, si chiede la Dire Giovani (www.diregiovani.it), se lo Spelacchio di New York non si trasformi in un maestoso albero di Natale allo scoccare di mezzanotte, come una Cenerentola rivestita di luci.