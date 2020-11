Previsioni meteo 19 novembre: ultime ore con il sole

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 19 novembre: bel tempo e sole su tutta l’Italia con l’anticiclone ma nel fine settimana drastico cambiamento con freddo, piogge e neve

Condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia grazie a una rimonta anticiclonica che dalla giornata di ieri ha riportato il sereno dopo il maltempo di inizio settimana. La giornata di oggi non vedrà variazioni di rilievo con cieli sereni su tutta la Penisola e temperature superiori alle medie stagionali. La svolta però è dietro l’angolo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS una tempesta di freddo è in arrivo sull’Italia: una toccata e fuga, che durerà solo per il tempo di un weekend o poco più, che darà però agli italiani un assaggio di inverno. Per sabato e domenica, infatti, gli esperti del meteo prevedono l’arrivo di aria fredda direttamente dalla regione artica con temperature in forte calo (anche di 10 gradi) e addirittura, in certe regioni, neve.

Intanto per oggi, giovedì 19 novembre, al Nord Italia al mattino cieli sereni ovunque con estesi banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con foschie persistenti lungo il Po. In serata tempo in peggioramento con precipitazioni a partire dai settori nord-orientali. Deboli nevicate su Alpi orientali e Appennino settentrionale dai 1400 metri.

Al Centro al mattino attese ampie schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio situazione invariata con assenza di precipitazioni. Aumento della nuvolosità in serata, e piogge in transito in nottata da settentrione.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, sole prevalente anche nel pomeriggio sull’intera regione. In serata nuvolosità in aumento e piogge attese in nottata con deboli nevicate in montagna sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Al Sud e sulle Isole nuvolosità irregolare sulle Isole Maggiori al mattino, con locali piovaschi sulla Sicilia, altrove tempo asciutto. Al pomeriggio tempo stabile e asciutto su tutto il meridione. In serata nuvolosità in aumento sui settori Tirrenici, ma senza fenomeni associati.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con qualche addensamento sui settori meridionali, ampi spazi di sereno altrove. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo specialmente sui versanti orientali, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

