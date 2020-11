Previsioni meteo 15 novembre: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 15 novembre: peggioramento del tempo dal tardo pomeriggio per l’arrivo di una perturbazione al Nord e al Centro

Dopo due settimane di letargo l’autunno sembra essersi svegliato e le condizioni meteo sull’Italia stanno per cambiare. Alle prime avvisaglie della giornata di ieri, con piogge sparse sulle regioni tirreniche, farà seguito l’arrivo nella giornata di oggi di una più intensa perturbazione di origine atlantica. Tra pomeriggio e sera avremo dunque piogge e temporali a partire dalle regioni di Nord-Ovest e in estensione a quelle centrali tirreniche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo insisterà anche all’inizio della prossima settimana con forti piogge che dalle regioni centrali si sposteranno verso Sud entro la giornata di mercoledì. A seguire, dopo un temporaneo miglioramento, nel prossimo weekend il maltempo potrebbe tornare a fare la voce grossa ma vista la distanza temporale serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, domenica 15 novembre, al Nord Italia al mattino nuvole anche basse e compatte su coste e pianure con possibili riduzioni di visibilità lungo il corso del Po. Al pomeriggio nuvolosità insistente su tutti i settori, ma senza fenomeni associati eccetto deboli piogge in Liguria. In serata cieli ancora coperti con precipitazioni attese su Alpi, Liguria e Appennino.

Al Centro al mattino nubi sparse su tutti i settori e locali riduzioni della visibilità, deboli piogge tra Lazio, Toscana e Umbria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con deboli piogge o pioviggini su Umbria, Lazio e Toscana. In serata precipitazioni sparse su tutte le regioni eccetto in Abruzzo.

In Toscana in particolare nuvolosità compatta nelle ore mattutine, peggiora al pomeriggio con precipitazioni estese su tutto il territorio; in serata le piogge saranno estese sempre sulla costa e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità su tutti i settori meridionali e pioviggini in Campania, Sardegna e Puglia, asciutto altrove. Nel pomeriggio deboli piogge in Sardegna, altrove cieli coperti irregolarmente e tempo stabile. In serata parziale miglioramento delle condizioni meteo con piogge più sporadiche sulle regioni Peninsulari.

In Calabria tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutta la regione; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Temperature minime in lieve incremento e massime stazionarie o in calo.

