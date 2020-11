Previsioni meteo 14 novembre: ultime ore di stabilità

Le previsioni meteo di oggi, sabato 14 novembre: tempo stabile sull’Italia ad eccezione del Centro ma da domani cedimento dell’anticiclone con piogge in arrivo

Come da diversi giorni, se non settimane, a questa parte in Italia si verificano condizioni meteo di generale stabilità, interrotte di tanto in tanto dal transito di qualche piovasco che nella giornata di oggi interesserà qua e là Liguria, Emilia, Toscana e coste della Campania. Situazione invariata sul resto della Penisola, dove avremo cieli coperti ma senza precipitazioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani un cedimento più deciso dell’anticiclone porterà precipitazioni più intense. Il maltempo insisterà poi anche all’inizio della prossima settimana: lunedì avremo piogge al Centro-Nord che poi si sposteranno verso le aree centro-meridionali del Paese. Anche le temperature subiranno un calo, mentre trova conferme il successivo miglioramento del tempo.

Intanto per oggi, sabato 14 novembre, al Nord Italia molte nuvole per tutta la giornata, anche compatte su coste e pianure. Locali pioviggini non escluse su Liguria e Romagna. Maggiori schiarite sull’arco alpino. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne.

Cieli nuvolosi al Centro Italia sia al mattino che al pomeriggio con deboli piogge possibili soprattutto su Toscana e Lazio. In serata e nottata ancora molte nuvole con precipitazioni non escluse anche su Umbria e Marche.

In Toscana piogge sparse nel corso delle ore diurne su gran parte della regione; in serata le precipitazioni interesseranno le zone centrali e meridionali.

Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni meridionali ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Campania. Al pomeriggio e poi in serata ancora tempo asciutto con nubi sparse e locali schiarite su tutte le regioni. Deboli piogge sulla Campania.

In Calabria giornata caratterizzata dal tempo asciutto con sole prevalente in mattinata su tutta la regione, qualche nube in più al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con molte nubi sparse.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo.

