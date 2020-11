Previsioni meteo 8 novembre: dominio dell’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, domenica 8 novembre: continua la fase di tempo stabile su tutta l’Italia con l’anticiclone ancora grande protagonista

Si avvia alla conclusione un weekend dai connotati meteo più primaverili che autunnali. L’azione dell’Anticiclone afroazzorriano che sta avvolgendo la nostra Penisola continua incessante ormai da giorni e anche nelle prossime ore non sono previste variazioni di rilievo. La giornata di oggi infatti presenterà ancora cieli sereni da Nord a Sud e temperature gradevoli nelle ore centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS non avremo piogge almeno fino alla metà del mese. Anche per tutta la prossima settimana, infatti, l’alta pressione proteggerà la Penisola dalle perturbazioni. Da segnalare soltanto un calo termico nel corso del prossimo weekend.

Intanto per oggi, domenica 8 novembre, al Nord Italia tempo asciutto ma con molte nubi su tutti i settori, anche basse su coste e pianure, deboli piogge solo su Liguria e Alpi occidentali. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con schiarite sempre più ampie alternate a nuvolosità in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nebbie e nubi basse in formazione su coste e pianure.

Al Centro al mattino nuvole irregolari in transito specie su Toscana, Umbria e Lazio ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse alternate ad ampie schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile nella giornata con molte nubi diffuse localmente anche compatte nel corso delle ore diurne; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni associati. Nel pomeriggio ancora nuvolosità irregolare tra Calabria e Sicilia ma con tempo asciutto, più soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime in lieve diminuzione e massime stabili.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.