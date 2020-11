Previsioni meteo 13 novembre: ultimo weekend stabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 13 novembre: ultime ore di tempo stabile con l’anticiclone, tra domenica e lunedì torna il maltempo al Centro-Sud

Ultimo weekend con condizioni meteo stabili sull’Italia grazie all’anticiclone che in questa prima metà di novembre è stato grande protagonista. Nella giornata di oggi avremo isolate e deboli precipitazioni su Liguria e parte della Toscana, mentre sul resto della Penisola il clima risulterà ancora asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo piogge lungo le coste tirreniche dell’Italia centrale mentre domenica un cedimento più deciso dell’anticiclone porterà precipitazioni più intense. Il maltempo insisterà poi anche all’inizio della prossima settimana, in particolare al Centro e al Sud. A seguire, dopo un parziale miglioramento, potrebbe arrivare anche il primo freddo della stagione.

Intanto per oggi, venerdì 13 novembre, al Nord Italia nubi irregolari, localmente anche compatte e deboli piogge o pioviggini in Liguria di levante e Romagna. Tempo asciutto per tutta la giornata sulle altre regioni con schiarite più ampie sulle Alpi.

Al Centro giornata all’insegna del bel tempo con precipitazioni assenti su tutte le regioni. Cieli sereni o poco nuvolosi durante le ore centrali della giornata, nebbie o nubi basse al primo mattino e nottetempo sulla Toscana e Umbria.

In Toscana isolate piogge nel corso della giornata su settori settentrionali, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto con molte nubi diffuse; in serata non si escludono locali fenomeni sull’Alta Toscana, asciutto sui restanti settori.

Tempo stabile sulle regioni meridionali con nubi irregolari al primo mattino, ampie schiarite al pomeriggio su tutte le regioni. Condizioni meteo asciutte in serata sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari.

In Calabria tempo stabile nella giornata con nuvolosità irregolare al mattino, maggiori aperture al pomeriggio su tutti i settori; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutta la regione.

Temperature in lieve calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.