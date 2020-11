Ghepardo fa le fusa come un gatto: il video è virale

Ghepardo miagola e fa le fusa come un gatto: il video pubblicato su Twitter è virale. Questi grandi felini non sanno ruggire

Agili, fieri ed eleganti, i ghepardi sono grandi felini molto particolari. A differenza di leoni e tigri, questi splendidi micioni non sanno ruggire. Anzi, il loro verso è perfettamente uguale a quello di un gatto. Se non hai mai sentito un ghepardo “miagolare” questa è la tua occasione. L’account Twitter “Nature And Animals” ha recentemente condiviso un video di qualche anno fa con protagonista due di questi straordinari felini che, oltre a miagolare, fanno anche le fusa!

Non c’è da stupirsi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) se il video del ghepardo che miagola e fa le fusa è diventato subito virale.