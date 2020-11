Previsioni meteo 9 novembre: inizio di settimana con tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 9 novembre: non cambia lo scenario con la presenza dell’anticiclone che continua a regalare tempo stabile su tutta l’Italia

Il weekend appena trascorso ha avuto caratteristiche più primaverili che autunnali con l’Anticiclone afroazzorriano che sta avvolgendo la nostra Penisola da giorni. La settimana che inizia oggi non avrà caratteristiche diverse: anche nei prossimi giorni infatti l’alta pressione sarà unica protagonista del quadro meteo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS soltanto a partire dalla seconda metà del mese potremo avere piogge sulle aree centro-settentrionali del Paese. Anche per tutta questa settimana, infatti, l’alta pressione proteggerà la Penisola dalle perturbazioni di origine atlantica. Da segnalare soltanto un calo termico per vènti più freschi in arrivo sull’Italia.

Intanto per oggi, lunedì 9 novembre, al Nord Italia al mattino nebbie e foschie su tutte le zone pianeggianti, nubi compatte sulla Liguria e altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, con foschie e nubi basse lungo il Delta del Po e sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con copiose nebbie nuovamente in formazione sui medesimi settori.

Al Centro al mattino nebbie e foschie lungo la valle del Tevere e nelle zone interne di Umbria e Toscana, altrove sereno. Al pomeriggio migliora su tutti i settori con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nebbie nuovamente in formazione sulle stesse zone.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori, più compatte su Puglia centro-meridionale. Nel pomeriggio ancora nuvolosità irregolare ma con prevalenza di cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e schiarite sulle Isole Maggiori.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.