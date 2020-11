Previsioni meteo 6 novembre: anticiclone ancora sugli scudi

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 novembre: anticiclone unico protagonista del tempo sull’Italia, clima asciutto da Nord a Sud nel weekend

Condizioni meteo piuttosto statiche sull’Italia da almeno due settimane, caratterizzate dalla presenza dell’anticiclone che continua a tenere lontane le perturbazioni. Anche questo weekend non farà eccezione, con la fase stabile che si protrarrà fino all’inizio della prossima settimana. Nella giornata di oggi i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi, attenzione solo a possibili banchi di nebbia nelle zone di pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni il tempo sarà ancora stabile con sole e nebbie soprattutto al Centro Nord. Infiltrazioni di aria più fresca in quota sulle regioni meridionali porteranno a un lieve calo termico, mentre necessita di ulteriori conferme un possibile peggioramento nel corso della prossima settimana.

Intanto per oggi, venerdì 6 novembre, al Nord Italia bel tempo su tutte le regioni con sole prevalente fin dalle prime ore del mattino salvo foschie, nebbie o nubi basse sulla pianura Padana. Possibili forti riduzioni della visibilità durante le ore notturne e al primo mattino.

Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi sulla Toscana e sul Lazio fin dal primo mattino, nubi irregolari e a tratti compatte invece sulle Marche e Abruzzo ma con tempo asciutto. Maggiori schiarite nel corso della seconda parte della giornata su quest’ultime regioni.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente su gran parte della regione nel corso delle ore diurne salvo possibili locali addensamenti; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Ennesima giornata caratterizzata dal tempo stabile al Sud con schiarite e qualche nube irregolare in transito. Da segnalare soltanto la possibilità di deboli piogge sulla Puglia durante le prime ore della giornata.

In Calabria tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Temperature in lieve calo su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.