Previsioni meteo 30 ottobre: fase stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 30 ottobre: l’anticiclone si rinforza ancora e tiene lontane le perturbazioni, temperature in ulteriore aumento

L’autunno si è preso una pausa in questo finale di ottobre caratterizzato da condizioni meteo stabili su tutta l’Italia grazie all’anticiclone afro-azzorriano. Dopo essersi ripresa la scena a metà settimana, infatti, l’alta pressione dominerà lo scenario anche nella giornata di oggi, quando i cieli risulteranno sereni o con leggere e innocue velature.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nel corso del fine settimana non avremo variazioni di rilievo con l’anticiclone grande protagonista. Il tempo sarà stabile da Nord a Sud per il Ponte di Ognissanti e le temperature massime continueranno a salire portandosi su valori leggermente superiori alle medie stagionali. L’alta pressione potrebbe tenerci compagnia per diversi giorni, anche se serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, venerdì 30 ottobre 2020, al Nord Italia giornata caratterizzata dal tempo stabile ma attenzione alle foschie e alle nebbie in pianura Padana sia al primo mattino che soprattutto in serata e nottata. Cieli sereni o poco nuvolosi invece in montagna e lungo le coste.

Cieli sereni o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali e tempo stabile, nessuna precipitazione attesa. Da segnalare solo la possibilità di locali riduzioni della visibilità tra Umbria e Toscana in nottata.

In Toscana tempo generalmente stabile nella giornata con cieli per lo più poco nuvolosi sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampie schiarite sparse.

Bel tempo sulle regioni meridionali del Paese con sole prevalente salvo innocue nubi in transito. Mattinata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, pomeriggio e serata con ampie schiarite.

In Calabria locali piogge al mattino sulla costa tirrenica centrale, tempo asciutto sui restanti settori; al pomeriggio il tempo sarà asciutto con molte nubi diffuse. Poco nuvoloso in serata su tutto il territorio.

Temperature in aumento su tutta l’Italia sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.