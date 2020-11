Morris e Champy: gatto e cavallo amici inseparabili

Appartengono a due specie differenti, ma questo non gli ha impedito di diventare migliori amici. Morris e Champy sono, rispettivamente, un gatto e un cavallo, e ormai da sette anni sono inseparabili.

Morris, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), era ospitato in un centro di soccorso per animali quando è stato adottato dalla sua attuale proprietaria, che lo ha portato nella sua casa in Australia. Qui ha conosciuto il cavallo Champy, e da quel momento hanno iniziato a trascorrere il tempo insieme. Il gatto ama fare lunghe passeggiate sul dorso del suo amico equino, che lo passa a prendere volentieri quando lo vede aspettare su un paletto nel paddock. Spesso “si salutano” prima che Morris salti sulla sua schiena!

I due sono molto popolari sui social, in particolare su Instagram dove condividono una pagina con oltre 40mila follower.