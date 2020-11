I Am Greta esce il 14 novembre in streaming

I Am Greta, il 14 novembre arriva in digitale il documentario sull’attivista svedese: sarà disponibile sulle piattaforme streaming

In seguito all’ultimo Dpcm, che ha disposto la chiusura delle sale cinematografiche, Koch Media ha annunciato che ‘I am Greta’ sarà disponibile sulle principali piattaforme on demand a partire dal 14 novembre. Il documentario diretto dal regista svedese Nathan Grossman, che racconta la storia dell’adolescente attivista per il clima Greta Thunberg, è stato presentato alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival.

Il film sarà disponibile sulle piattaforme digitali Sky Primafila, Google Play, Infinity, TIMVision, Chili, Rakuten TV, MioCinema e IoRestoInSala.

LA STORIA

La pellicola, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), parte da agosto 2018, quando Greta ha cominciato lo sciopero per il clima, davanti al Parlamento svedese, ponendo una domanda agli adulti: se a voi non interessa il mio futuro sulla Terra, perché a me dovrebbe interessare il mio futuro a scuola? Nel giro di qualche mese, il suo sciopero si è trasformato in un movimento globale. ‘I am Greta’ arriva fino al 2019, l’anno dell’incredibile viaggio in barca a vela verso New York per presenziare al Summit sul clima dell’ONU.