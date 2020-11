Travis Scott e Cactus Jack testimonial di PS5

Un mese fa Travis Scott aveva stuzzicato i fan con una foto del pad DualSense di Playstation 5, lasciando intendere una collaborazione.

Oggi quella partnership è confermata dai profili ufficiali della console di Sony. Il rapper è entrato a far parte del team come consulente. Per la precisione, “strategic creative partner”. Nella pratica, Travis ha messo a disposizione il suo gusto, le sue competenze e la sua società, Cactus Jack, per la creazione di nuovi progetti personalizzati.

D’altronde, Scott ha sempre dimostrato una propensione per il mondo del virtuale e la sua iconica performance su Fortnite di qualche mese fa ne è stata la prova. Nel video teaser ufficiale, Sony presenta il suo team e l’artista di Houston appare alla fine travolto dalla potenza e dall’energia della nuova PS5.

“Travis – scrive l’azienda – è un artista incredibilmente innovativo e costantemente sorprendente, continua a spingersi oltre le barriere, un po’ come Playstation. Pensiamo, quindi, sia una perfetta unione”. A condividere l’entusiasmo lo stesso Travis, come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it): “Non vedo l’ora di mostrare tutto quello a cui Cactus Jack ha lavorato per Sony e il team della Playstation. Ancor di più sono entusiasta di vedere come i fan della Playstation hanno risposto e non vedo l’ora di poter giocare a qualche gioco con tutti molto presto”.