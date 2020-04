Travis Scott da record su Fortnite

Travis Scott non ne sbaglia una e fa numeri da record nella prima tappa del suo tour virtuale su Fortnite. L’esperienza, intitolata “Astronomical”, ha raccolto ben 12,3 milioni di utenti, secondo le stime diffuse da Epic Games. Un record per la piattaforma. L’ultimo evento di questo tipo, quello con Marshmello andato online l’anno scorso, si era fermato a quota 10,7 milioni. Scott ha, così, incantato i giocatori e tutti quelli che hanno seguito il live su Twitch e YouTube grazie ad alcuni utenti con un vero e proprio concerto.

Il rapper texano ha regalato una scaletta con i suoi pezzi più famosi. Da “Sicko Mode” feat. Drake che ha aperto lo show al nuovo singolo presentato in anteprima, “The Scotts”. Il brano vede la collaborazione di Kid Cudi, anche lui all’anagrafe Scott. Per la precisione Scott Ramon Seguro Mescudi. Il brano è su tutte le piattaforme.

Il singolo, da oggi su tutte le piattaforme, è prodotto da Daytrip, Dot Da Genius e Plain Pat con la coproduzione di Travis Scott e Mike Deans.

La copertina del singolo è stata disegnata dal leggendario e poliedrico artista KAWS (Brian Donnelly).

“The Scotts” segue l’uscita del progetto “Jackboys” e il grandissimo successo mondiale del suo album ‘Astroworld’. Per Kid Cudi, invece, il brano arriva dopo “Leader of the Delinquents”, il suo nuovo singolo.

Il live completo

Nella setlist del live , poi, anche “Goosebumps” feat. Kendrick Lamar, “Highest in the room”. Ecco il live completo.

Le repliche

Chi si fosse perso il debutto di Travis Scott su Fortnite, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non deve preoccuparsi. Il rapper replicherà in questi giorni. Per soddisfare la domanda su scala globale, sono, infatti, previste diverse repliche per coloro che si trovano in altri fusi orari o per chi desidera rivivere “Astronomical”.

sabato 25 aprile alle 06.00 (apertura sala d’attesa ore 05.30);

sabato 25 aprile alle 17.00 (apertura sala d’attesa ore 16.30);

domenica 26 aprile a mezzanotte (apertura sala d’attesa ore 23.30).

La capsule collection

Oltre al brano, Travis Scott ha lanciato la sua prima capsule collection CACTUS JACK FOR FORTNITE, disponibile solo per un per un periodo di tempo limitato. La collezione comprende la prima action figure di Travis Scott tratta da RODEO e una collaborazione con NERF.