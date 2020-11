iPhone 12 Pro Max e mini: via ai preordini

iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini: aperti i preordini. I nuovi smartphone Apple in arrivo sul mercato il 13 novembre

Sono aperti da oggi i preordini di iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini, i nuovi dispositivi targati Apple in arrivo negli store venerdì 13 novembre. Entrambi i modelli sono prenotabili su apple.com, tramite l’app Apple Store, presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori.

iPhone 12 Pro Max

Pur con dimensioni pressoché identiche a quelle di iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max ha un display Super Retina XDR ancora più ampio, ben 6,7″: è lo schermo più grande mai visto su un iPhone e offre la risoluzione più elevata con quasi 3,5 milioni di pixel. Anche il design si rinnova, con un profilo a bordo piatto in acciaio chirurgico inossidabile e un pannello posteriore in vetro opaco ottenuto tramite un processo di lavorazione ad alta precisione. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è disponibile in quattro splendide finiture: grafite, argento, oro e blu Pacifico.

iPhone 12 Pro Max ha il sistema di fotocamere Pro più evoluto di sempre, con la nuova stabilizzazione ottica su sensore sulla fotocamera grandangolare e un teleobiettivo con lunghezza focale di 65 mm

iPhone 12 mini

Lo smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo: iPhone 12 mini da 5,4″ introduce un nuovo design con caratteristiche innovative. Disponibile nelle cinque finiture blu, verde, nero, bianco e (PRODUCT)RED, iPhone 12 mini integra tutte le tecnologie di iPhone 12 in un formato più compatto, che offre al tempo stesso un display Super Retina XDR edge-to-edge ampio e immersivo. iPhone 12 mini ha inoltre il nuovo rivestimento anteriore Ceramic Shield, più robusto del vetro utilizzato in qualsiasi altro smartphone, e offre un rating leader di settore con grado IP68 per la resistenza all’acqua.