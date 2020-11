Al via oggi in streaming Rome Videogame Lab

Rome Videogame Lab torna con un’edizione speciale: la terza edizione del festival degli applied games in streaming fino al 7 novembre

Scienza, fantascienza, videogiochi. E’ questo il focus di Rome Videogame Lab 2020, il festival laboratorio dedicato agli applied games promosso da Istituto Luce Cinecittà con la collaborazione di Q Academy e IIDEA. L’edizione di quest’anno, in programma negli studios di via Tuscolana dal 4 al 7 novembre, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di salvaguardia anti Covid-19, avvalendosi di un canale streaming dedicato per seguire tutti gli appuntamenti online.

Il festival-laboratorio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà occasione per un fitto calendario di eventi che vanno dalle lectio magistralis ai talk con esperti e scienziati, presentazioni di videogame e un gran numero di workshop dedicati soprattutto ai ragazzi delle scuole, da quelli per piccoli e piccolissimi stimolati grazie a Minecraft a quelli per un pubblico di studenti più grandi.

In collaborazione del CNR e di altri enti e istituzioni pubbliche e private, Rome Videogame Lab si avvale del sostegno del Mibact, della Regione Lazio e del Comune di Roma.