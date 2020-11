Videogiochi: Hitman 3 arriva il 20 gennaio 2021

Hitman 3 arriva in versione fisica e digitale dal 20 gennaio 2021: l’ultimo capitolo della trilogia del mondo degli assassini anche per console next-gen

L’agente 47 torna nell’ultimo capitolo della trilogia del mondo degli assassini. Il 20 gennaio 2021 uscirà in versione fisica e digitale ‘HITMAN 3’, nuovo capitolo del popolare franchise di videogiochi sviluppato da IO Interactive e distribuito da Square Enix. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre che per le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Tutti i giocatori che preordineranno qualsiasi edizione di ‘HITMAN 3’ riceveranno il Trinity Pack, che include 9 oggetti di gioco tra cui tute, valigette e armi dell’intera trilogia del mondo degli assassini.

HITMAN 3 è la drammatica conclusione della trilogia del mondo degli assassini, e vedrà l’agente 47 unire le forze con il suo amico perduto da tempo, Lucas Gray.

Ogni luogo delle missioni, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), in HITMAN 3 è meticolosamente dettagliato e pieno di opportunità creative. I giocatori avranno una libertà impareggiabile per completare i loro obiettivi e il mondo di gioco reagirà a tutto ciò che fanno, grazie alla tecnologia Glacier.

I giocatori dei precedenti due capitoli di HITMAN saranno in grado di “importare” le posizioni che possiedono dai due precedenti giochi, riunendo tutte le oltre 20 località dell’intera trilogia.