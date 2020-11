Previsioni meteo 2 novembre: prosegue la fase stabile

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 2 novembre: tempo ancora stabile sull’Italia con l’anticiclone, pioviggini solo su Liguria e alta Toscana

Il mese di Novembre è iniziato con condizioni meteo stabili su tutta l’Italia, le stesse che hanno caratterizzato la fine di Ottobre. Le perturbazioni infatti continuano a girare alla larga dalla nostra Penisola, che continua ad essere protetta dall’anticiclone. Nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo, con debole copertura su alcune aree del Paese ma senza precipitazioni associate.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il tempo rimarrà stabile per tutta la settimana, con pioviggini attese solo su Liguria e alta Toscana fino a mercoledì. Sul resto della Penisola il clima risulterà asciutto con temperature stazionarie. Trova invece ulteriori conferme il cedimento dell’anticiclone da sabato, con l’arrivo di una perturbazione al Nord e parte del Centro.

Intanto per oggi, lunedì 2 novembre 2020, al Nord Italia nuvolosità irregolare anche compatta su coste e pianure ma con tempo asciutto eccetto deboli piogge in Liguria. Al pomeriggio ancora nuvole su Pianura Padana e Liguria con deboli piogge su quest’ultima, ampi spazi di sereno altrove. In serata deboli piogge sulla Liguria, nuvole e schiarite altrove.

Al Centro al mattino molte nuvole su tutte le regioni, anche basse sulle coste tirreniche e deboli piogge su alta Toscana. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su tutti i settori con tempo asciutto eccetto deboli piogge su alta Toscana. In serata molte nuvole su tutte le regioni con deboli piogge sulla Toscana, asciutto altrove.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. In serata non sono previste variazioni di rilievo con nubi sparse anche compatte e schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

