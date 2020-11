Sercho su YouTube con il videoclip di “Va bene”

Sercho online su YouTube con il videoclip di “Va bene”: il rapper lancia un messaggio di incoraggiamento per chi affronta momenti difficili

Online su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=6_xJs9hNlG8) il videoclip ufficiale di “Va bene”, il nuovo singolo di Sercho (pubblicato il 9 ottobre in digitale) in cui il rapper classe 1993 nato e cresciuto nella periferia romana lancia un messaggio di incoraggiamento per chi affronta momenti difficili suggerendo di non perdere mai la speranza di superare “quel senso di vuoto che prima o poi tornerà”.

Il video gioca sui contrasti tra chi proviene dalla periferia e chi appartiene all’alta borghesia, ma sottolineando il destino comune. “Uno degli stereotipi più noti del rap – spiega Sercho – è il passaggio dalla povertà alla ricchezza, sognato da tanti artisti. Io credo che, in qualunque situazione ci si trovi e da qualunque estrazione sociale si provenga, ci troviamo tutti sotto lo stesso cielo (motivo della scelta della copertina del singolo) e ognuno di noi affronterà nuove sfide e andrà incontro a sconfitte e vittorie. Quindi l’importante, come comunico nel testo del brano, è avere fede e mantenere viva la speranza di poter essere felici e grati alla vita, comunque vada”.

Sercho ha uno stile che affonda le radici nel rap, come dimostrano flow e incastri metrici, ma nello stesso tempo utilizza linee melodiche e suoni che, potenzialmente, si rivolgono al grande pubblico. Da due anni e mezzo sta lavorando a stretto contatto con il producer PK (Tanta Roba Label) e con lui ha prodotto questo brano rap contemporaneo dalla forte musicalità. Il video di “Va bene” è diretto da Tahir Hussain.

