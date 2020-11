Previsioni meteo 1 novembre: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 1 novembre: prosegue la fase di tempo stabile sull’Italia con cieli sereni e temperature massime gradevoli

Gli ultimi giorni del mese di ottobre si sono chiusi con condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia grazie all’anticiclone che dalla metà della settimana si è ripreso la scena. L’alta pressione sarà grande protagonista dello scenario anche in questi primi giorni del mese di novembre, con clima asciutto e valori termici di qualche grado superiori alle medie stagionali nei valori massimi. La giornata di oggi non farà eccezione, con bel tempo su tutta la Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche la prossima settimana non vedrà variazioni di rilievo con clima asciutto, ad eccezione di un veloce peggioramento nella giornata di mercoledì al Nord-Ovest e arco alpino. Nel corso del prossimo weekend invece l’anticiclone potrebbe cedere lasciando spazio al ritorno delle perturbazioni.

Intanto per oggi, domenica 1 novembre 2020, al Nord Italia al mattino nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana, altrove cieli irregolarmente o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora nubi sparse su tutte le regioni ma con tempo asciutto. In serata ed in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ancora nebbie in formazione sulla Val Padana.

Al Centro al mattino cieli poco o irregolarmente su tutte le regioni con qualche nebbia in Umbria e Toscana. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata nubi irregolari e schiarite su tutti i settori ma sempre con tempo asciutto, nebbie in formazione sull’Umbria.

In Toscana nuvolosità diffusa al mattino con locali nebbie sui settori interni; il tempo si manterrà asciutto per la restante parte della giornata e poi anche nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino addensamenti nuvolosi irregolari su tutte le regioni, schiarite maggiori in Sicilia. Nel pomeriggio tempo stabile ovunque con nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo con nubi sparse e schiarite.

In Calabria tempo asciutto con nubi sparse nel corso delle ore diurne su tutti i settori; in serata il tempo sarà sempre stabile con qualche nube in più specie sul Tirreno.

Temperature minime e massime stabili al Centro-Nord, in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.