Previsioni meteo 29 ottobre: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 29 ottobre: tempo stabile sull’Italia grazie all’anticiclone, temperature massime in ulteriore aumento

La situazione meteo all’interno della nostra Penisola si mostra in graduale miglioramento in questi ultimi giorni del mese di ottobre, grazie alla traslazione di un minimo depressionario che dal Mare Jonio si è portare sul settore balcanico. Il definitivo allontanamento del maltempo è accompagnato dall’anticiclone che già dalla giornata di ieri ha iniziato a riprendersi la scena, portando più sole e maggiore stabilità. La giornata di oggi non farà eccezione, con clima asciutto e qualche innocua velatura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei giorni a seguire l’anticiclone si rinforzerà ulteriormente garantendo giornate soleggiate e temperature massime in ulteriore rialzo. L’alta pressione ci terrà compagnia fino alla fine del mese e sarà la caratteristica principale anche dei primi giorni di novembre.

Intanto per oggi, giovedì 29 ottobre 2020, al Nord Italia al mattino nubi sparse ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non si verificano variazioni delle condizioni del cielo. In serata si rinnova tempo asciutto su tutti i settori, foschie nella notte lungo la valle del Po’.

Al mattino nubi irregolari sulle regioni centrali, pioviggini sulle coste della Toscana. Al pomeriggio ancora cieli poco nuvolosi su tutti i settori. In serata ed in nottata ancora assenza di precipitazioni con cieli irregolarmente coperti.

In Toscana solate piogge al mattino sulla costa centro-settentrionale, tempo asciutto sui restanti settori con nubi sparse; tempo stabile per la restante parte della giornata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione.

In Calabria locali addensamenti al mattino sul Tirreno, tempo asciutto sui restanti settori con nubi sparse; al pomeriggio le condizioni del tempo saranno stabili sull’intera regione. Attese deboli precipitazioni in serata sulle coste Tirreniche.

Mattinata all’insegna della stabilità sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno ovunque. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi ad eccezione della Sardegna. In serata tempo asciutto sulle Isole Maggiori, possibili pioviggini lungo le coste Tirreniche di Calabria e Campania.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

