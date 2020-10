A Ileana Chinnici il premio Osterbrock

A Ileana Chinnici dell’Inaf di Palermo il premio Osterbrock per il suo libro sulla biografia di Angelo Secchi, scienziato gesuita

Intitolato Decoding the Stars: A Biography of Angelo Secchi, Jesuit and Scientist, il libro della scienziata italiana Ileana Chinnici, edito da Brill nel 2019, è il primo manoscritto italiano premiato dalla Divisione di astronomia storica (Had) della Società astronomica americana (Aas).

Come suggerisce il nome, di storia dell’astronomia si tratta, ma in senso lato. Il libro di Chinnici è infatti la prima biografia completa in lingua inglese dell’astronomo italiano Angelo Secchi, vissuto fra il 1818 e il 1878, ed è già considerato l’opera definitiva su questa importante figura della storia dell’astrofisica. Secchi ha avuto un ruolo cruciale nell’ambito del passaggio dall’astronomia classica – l’astronomia di posizione, oggi chiamata astrometria, basata sullo studio dei moti degli astri nel cielo – all’astrofisica vera e propria – lo studio dei processi fisici che regolano la vita e l’interazione dei corpi celesti nel cosmo. Secchi fu infatti un pioniere della spettroscopia e della sua applicazione alla classificazione stellare e alla fisica solare. Il libro di Chinnici copre non solo la ricerca per cui Secchi è ricordato, ma anche l’ambiente più ampio in cui ha lavorato. Basato inoltre su ampie ricerche negli archivi italiani e vaticani, è arricchito da molte fotografie a colori e in bianco e nero.

Ileana Chinnici si è laureata in fisica all’università di Palermo, e già durante gli studi accademici ha dimostrato un acceso interesse verso la vita di personaggi importanti nella storia dell’astrofisica. Nella sua tesi di laurea – la prima del genere nell’ateneo palermitano – tracciò il profilo di un altro astronomo italiano che – come Secchi prima di lui – fu direttore dell’Osservatorio del Collegio Romano: Pietro Tacchini (1838-1905): Una prima biografia scientifica. Dal 2004 è ricercatrice astronoma presso la sede di Palermo dell’Istituto nazionale di astrofisica, nel ruolo di responsabile delle attività museali ed esperta di storia dell’astrofisica.

«Tacchini fu il primo presidente della Società degli spettroscopisti italiani (da cui deriva l’attuale Sait), ispirata da padre Angelo Secchi. Sono quindi arrivata a Secchi tramite il suo amico Tacchini». Così Chinnici racconta a Media Inaf il suo primo “incontro” con l’astronomo reggiano e la nascita dell’interesse verso questo personaggio. «Man mano che scrivevo la tesi, emergeva il calibro scientifico di questo scienziato gesuita. Faticavo però a trovare della bibliografia aggiornata su di lui, e il poco che trovavo erano notizie errate o contraddittorie. Sembrava un personaggio dimenticato. Come è possibile – mi dicevo – che lo studio di una personalità così brillante nel panorama scientifico nazionale e internazionale sia stato così trascurato? Avvertivo l’esigenza di rimediare a questa grave lacuna storiografica».

L’operazione, racconta la ricercatrice, non era semplice. Proprio la complessità della figura di Secchi poteva essere la causa di allontanamento di potenziali biografi. La sua produzione scientifica era sterminata – copriva diverse discipline scientifiche – e il periodo storico in cui visse – tra Risorgimento e Unità d’Italia, passando per la questione romana – influì molto sulla sua vicenda umana e professionale. Infine, la raccolta delle sue carte personali, conservate presso l’Archivio dell’Università Gregoriana, era un mondo vastissimo e inesplorato.