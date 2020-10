Previsioni meteo 24 ottobre: maltempo verso il Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 24 ottobre: la perturbazione si sposta verso le regioni centrali e meridionali dove sono attese piogge e temporali

Dopo una settimana con condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta l’Italia grazie all’anticiclone il maltempo è tornato sulla Penisola, portato da una perturbazione di origine atlantica. Nella giornata di ieri le prime piogge sul Nord-Ovest del Paese, mentre oggi la perturbazione scivolerà verso le regioni centro-meridionali dove non mancheranno piogge e temporali. Le precipitazioni insisteranno specialmente sul versante adriatico e zone interne del meridione. Tempo in graduale miglioramento, invece, al Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS il passaggio della perturbazione sarà piuttosto veloce e già nella giornata di domani il sole tornerà a splendere su tutta la Penisola. Il bel tempo resisterà almeno fino a martedì, con l’arrivo di una nuova ondata di maltempo al Nord e regioni tirreniche che trova ulteriori conferme di ora in ora.

Intanto per oggi, sabato 24 ottobre 2020, al Nord Italia nuvolosità compatta su tutti i settori, con piogge diffuse al nord-est, schiarite sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio ancora precipitazioni sui medesimi settori, nubi irregolari altrove. In serata ed in nottata lieve miglioramento, con nuvolosità persistente.

Maltempo su tutte le regioni centrali con piogge di debole intensità, più asciutto sui versanti Adriatici. Al pomeriggio piogge in estensione verso est, ampie schiarite sulle regioni Tirreniche. Migliora gradualmente in serata, con residui piovaschi tra Marche e Abruzzo.

In Toscana tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio; al pomeriggio schiarite a partire dai settori costieri; fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata.

Nubi irregolari al mattino sulle regioni del Sud Italia. Al pomeriggio piovaschi in avvicinamento dai settori settentrionali su Campania, Molise e Puglia, sereno sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora precipitazioni sui medesimi settori, altrove nuvolosità irregolare.

In Calabria tempo asciutto al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutta la regione; locali piovaschi interesseranno il Tirreno al pomeriggio e poi anche in serata, mentre altrove il tempo si manterrà stabile.

Temperature minime in aumento al Sud ed in calo al Nord, massime in aumento al Nord, stazionarie altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.