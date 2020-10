Previsioni meteo 20 ottobre: fase stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 20 ottobre: bel tempo su tutta l’Italia grazie all’anticiclone, temperature massime in ulteriore aumento

L’anticiclone continua a regalare condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia dopo una lunga fase instabile. Anche nella giornata di oggi non avremo variazioni, con cieli sereni su tutta la Penisola e temperature massime in ulteriore aumento. Attenzione, ancora una volta, a possibili banchi di nebbia nelle aree pianeggianti e nelle vallate.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS anche nei prossimi giorni il clima risulterà asciutto con temperature che al Centro-Sud supereranno abbondantemente le medie stagionali, specie nelle ore centrali. L’ottobrata è però agli sgoccioli: da venerdì un nucleo instabile in discesa sull’Italia porterà piogge a partire dalla regioni di Nord-Ovest e centrali tirreniche. A seguire, nel corso del weekend, il maltempo si sposterà anche sulle regioni centro-meridionali.

Intanto per oggi, martedì 20 ottobre 2020, al Nord Italia tempo nel complesso stabile, con foschie diffuse sulla Pianura Padana, altrove poco nuvoloso. Al pomeriggio nuvolosità irregolare persistente su tutti i settori, possibili pioviggini sulla Liguria. In serata ed in nottata non sono previste variazioni delle condizioni meteo.

Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni centrali, foschie sulle zone più interne.

Maggiori addensamenti al pomeriggio sulle alture Appenniniche, ma senza fenomeni di rilievo. In serata ed in nottata il tempo andrà incontro ad un graduale miglioramento.

In Toscana sole prevalente al mattino sia sulle cose che sulle zone interne; tempo asciutto anche nel pomeriggio, ma con qualche nube in più. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli poco nuvolosi.

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutte le regioni del meridione. Instabilità pomeridiana sulle zone montane, con possibili piovaschi tra Sila e zone interne della Sicilia. Migliora gradualmente nel corso della serata.

In Calabria ampie schiarite al mattino su tutti i settori, qualche nube in più nel pomeriggio con locali precipitazioni sulla costa meridionale. In serata il tempo sarà stabile su tutta la regione.

Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.