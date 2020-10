Previsioni meteo 15 ottobre: piogge in tutta Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 ottobre: intensa perturbazione sull’Italia, piogge e temporali da Nord a Sud e neve a quote medio-alte sui rilievi

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia dopo il peggioramento della giornata di ieri accompagnato da un calo delle temperature. I valori nei prossimi giorni arriveranno anche a 5 gradi al di sotto delle medie del periodo con massime piuttosto basse specie al Centro-Nord. Oggi il maltempo non darà tregua, con piogge e temporali da Nord a Sud. In arrivo anche la neve sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale fino a quote medie.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS mostrano per il fine settimana un miglioramento con clima meno freddo e temperature in ripresa specie nei valori massimi: l’ottobrata in vista potrebbe comunque essere di breve durata e il mese non si esclude possa terminare con un nuovo peggioramento.

Intanto per oggi, giovedì 15 ottobre 2020, al Nord Italia tempo in peggioramento specialmente al Nord-Est con acquazzoni su Triveneto e Friuli Venezia Giulia, altrove precipitazioni sparse. Nel pomeriggio cieli coperti con piogge disomogenee su gran parte delle regioni settentrionali. Residuo maltempo con piovaschi su Veneto e Liguria. Neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri di quota

Al Centro giornata all’insegna del maltempo con piogge sparse sui settori Tirrenici al mattino. Nel pomeriggio si rinnovano precipitazioni su Toscana, Umbria e Lazio. In serata ed in nottata tempo in graduale miglioramento con fenomeni possibili sui medesimi settori, variabilità asciutta altrove. Neve in Appennino in calo fin sui 1500 metri.

In Toscana tempo instabile nella giornata con piogge sparse al mattino su tutti i settori, fenomeni abbondanti nelle ore pomeridiane con possibili temporali sparsi. In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Maltempo su tutto il meridione con possibili nubifragi fra Campania, Calabria e Basilicata. Nel pomeriggio non sono previste variazioni, con piogge insistenti sulle stesse zone. In serata migliora sulle Isole Maggiori, piogge ancora possibili su Puglia e Calabria.

In Calabria tempo instabile nella giornata con piogge sparse al mattino su tutti i settori, fenomeni abbondanti nelle ore pomeridiane con temporali sul Tirreno; ancora precipitazioni in serata, migliora nella notte.

Temperature massime in calo al Centro e al Nord, minime in aumento ovunque.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.