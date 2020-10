Previsioni meteo 14 ottobre: nuova ondata di maltempo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 ottobre: nuovo peggioramento in arrivo sulle regioni del Centro-Nord che saranno investite da piogge e temporali

Nuovo cambiamento delle condizioni meteo in vista sull’Italia per l’arrivo di una nuova perturbazione che nelle prossime ore porterà maltempo al Nord-Ovest e regioni tirreniche. La prima parte della giornata di oggi, come già accaduto ieri, trascorrerà con cieli coperti e pioviggini sparse, mentre tra pomeriggio e sera avremo un deciso peggioramento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS quella di domani sarà la giornata peggiore, con piogge diffuse al Centro-Nord e rischio di nubifragi su alcune zone dell’Italia centrale. Nel corso del prossimo weekend invece trova conferme una rimonta anticiclonica, che potrebbe regalare tempo stabile e un rialzo delle temperature.

Intanto per oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, al Nord Italia tempo in peggioramento sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna con precipitazioni in arrivo tra il mattino e il pomeriggio. In serata e nottata piogge in arrivo anche sulle altre regioni del nord Italia. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri di quota.

Al Centro giornata all’insegna del maltempo con nubi in aumento fin dalle prime ore del mattino e precipitazioni associate lungo le regioni tirreniche, ancora asciutto altrove. Piogge in estensione a tutte le regioni tra il pomeriggio e la nottata con fenomeni intensi su Umbria, Toscana e Lazio.

In Toscana piogge sparse al mattino sulla costa, mentre nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutta la regione. In serata il tempo sarà instabile su tutti i settori con fenomeni intensi sulla costa e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole maltempo in Sardegna e Campania con piogge e temporali, tempo stabile sulle altre regioni del meridione con nubi man mano più compatte con il trascorrere della giornata.

In Calabria tempo generalmente asciutto nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio e locali piogge solo sulla costa tirrenica, nubi in aumento nel pomeriggio; in serata la nuvolosità sarà irregolare sull’intera regione.

Temperature minime in aumento ovunque, massime in calo al Nord e in aumento al Sud Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.