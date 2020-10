Previsioni meteo 13 ottobre: piogge residue al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 13 ottobre: migliora il tempo sulle regioni del Nord e del Centro, piogge residue al meridione

Condizioni meteo in miglioramento sulle regioni del Nord e del Centro Italia dopo le piogge di inizio settimana portate da una perturbazione di origine atlantica. Su queste aree della Penisola la giornata di oggi trascorrerà all’insegna del tempo stabile, con clima ancora fresco. Discorso diverso al Sud, dove avremo piogge residue causate dal definitivo allontanamento della perturbazione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS la situazione è destinata a cambiare a breve. Domani un nuovo nucleo instabile porterà piogge e temporali su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Giovedì sarà la giornata peggiore, con rischio di nubifragi su alcune zone dell’Italia centrale. Nel corso del prossimo weekend invece una rimonta anticiclonica potrebbe regalare maggiore stabilità e un rialzo delle temperature.

Intanto per oggi, martedì 13 ottobre 2020, al Nord Italia tempo prevalentemente stabile al mattino, con nubi sparse sui rilievi. Nel pomeriggio non sono previste variazioni significative, con ancora cieli sereni. In serata qualche piovasco sui settori nord-occidentali. Variabilità asciutta altrove. Neve nella notte sulle Alpi occidentali fin sui 1400 metri.

Al Centro giornata all’insegna della stabilità sui settori Tirrenici, residui piovaschi sulle coste Abruzzesi. Nel pomeriggio generale aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni sull’Appennino Laziale. In serata ed in nottata miglioramento generale delle condizioni meteo. Neve in Appennino oltre i 1800 metri di quota.

In Toscana cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi nel corso della mattinata su tutto il territorio; nuvolosità in aumento al pomeriggio sulla costa e sulle zone interne. In serata locali piogge possibili sulle coste settentrionali, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino maltempo in intensificazione sulle regioni meridionali, specialmente sui versanti Tirrenici e sulla Sardegna occidentale. Al pomeriggio piogge diffuse e nuvolosità compatta ad eccezione delle Isole Maggiori. In serata graduale miglioramento, con schiarite alternate a piogge residue.

In Calabria piogge o acquazzoni sparsi nel corso dell’intera giornata su gran parte della regione; in serata il tempo tenderà a migliorare salvo locali precipitazioni che interesseranno ancora il versante tirrenico.

Temperature minime in diminuzione ovunque, massime stazionarie.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.