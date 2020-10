Previsioni meteo 11 ottobre: piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 11 ottobre: piogge e temporali sulle regioni del Nord e del Centro per l’arrivo di una perturbazione di origine

Nuova ondata di maltempo sull’Italia a causa dell’arrivo, annunciato già nei giorni scorsi, di una perturbazione di origine atlantica. Nella giornata di oggi avremo condizioni meteo instabili sulle regioni del Nord e del Centro Italia, dove non si escludono anche temporali. Le temperature massime subiranno un deciso calo per l’aria fredda che accompagna la perturbazione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS nelle prossime ore le piogge si sposteranno verso il meridione, mentre al Nord il tempo migliorerà. Anche la prossima settimana si preannuncia dai tratti instabili, con nuove piogge a partire dalla giornata di mercoledì sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche.

Intanto per oggi, domenica 11 ottobre 2020, al Nord Italia maltempo con piogge intensi e nubifragi specie sui settori orientali, variabilità asciutta su Piemonte e Valle D’Aosta. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni di tempo instabile con piogge sparse eccetto in Piemonte. In serata nuvolosità diffusa su tutti i settori con sparsi piovaschi. Neve sulle Alpi a quote di media montagna, fin sui 1200 metri sulle Alpi Carniche.

Al Centro al mattino nubi compatte e piogge diffuse su tutte le regioni ad eccezione dei versanti Adriatici. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sparse. In serata tempo uggioso e piogge ancora possibili sulla Toscana. Neve sull’Appennino Tosco-Emiliano fin sui 1800 metri.

In Toscana tempo instabile nella giornata con precipitazioni estese su tutta la regone nelle ore diurne; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e rimarranno generalmente instabili su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nuvolosità sparsa su tutti i settori e qualche piovasco sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piovaschi possibili su Campania, Sicilia occidentale e Sardegna. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di brutto tempo con precipitazioni diffuse su Campania, Sardegna e Molise, possibili acquazzoni sulla Sardegna, asciutto altrove.

In Calabria nuvolosità irregolare nelle ore diurne su tutta la regione, nubi anche compatte in serata; piogge attese nella notte.

Temperature minime e massime in calo al Nord, stabili al Centro e in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.